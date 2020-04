Gel igienizzante venduto come antibatterico. Il prodotto non era antibatterico come invece falsamente attestato sull’etichetta dei flaconi in vendita. A scoprire la frode e a denunciare produttore e rivenditori, sono stati i finanzieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Ciro Sannino. Sequestrati 3mila e 700 litri di sapone igienizzante. L’illecito è stato scoperto dagli uomini delle Fiamme Gialle durante i controlli specifici legati all’emergenza Covid 19, per salvaguardare gli acquirenti e contrastare le frodi.



Attraverso i documenti di vendita, i finanzieri sono riusciti a risalire a tutti i clienti del produttore, sequestrando altri 2190 flaconi in un supermercato di Salerno. Il produttore e i due commercianti sono stati denunciati: rischiano la reclusione fino a due anni o una multa fino a 2mila e 65 euro.

