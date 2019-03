Venerdì 29 Marzo 2019, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 20:28

Truffatori in azione a Battipaglia. Due napoletani di 30 e 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, dopo aver truffato un'anziana spacciandosi per maresciallo dei carabinieri e avvocato. Uno dei due truffatori ha telefonato alla donna sostenendo che il figlio aveva provocato un incidente stradale ed era stato trattenuto nella caserma dei carabinieri ad Eboli. Il finto avvocato ha chiesto all'anziana di consegargli 3.700 euro per risarcire il danno dell'incidente provocato dal figlio ma era tutto falso e per indurre la donna a cadere in trappola e rendere tutto più credibile il truffatore le ha detto di telefonare allo, 012 sostenendo che era il numero dei carabinieri e che doveva parlare con un maresciallo dei carabinieri. La signora è caduta in trappola ed ha composto il numero 012 con il suo telefono di casa, in realtà la conversazione precedente non si era chiusa e quindi alla donna ha risposto il falso maresciallo dei carabinieri comunicandole che occorreva subito il denaro. Poi, l'anziana ha detto di non avere soldi in casa e il falso maresciallo ha sostenuto che sarebbero bastati anche gioielli da prendere in pegno e poi restituirli. Uno dei truffatori si è racato dalla signora per prendere i gioielli e poi dopo aver capito che la signora era titubante e aveva allertato i carabinieri è fuggito via. Nel frattempo, i militari sono giunti a ridosso dell'abitazione della donna ed hanno arrestato i due truffatori che stavano fuggendo.