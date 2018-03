Martedì 27 Marzo 2018, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 26 Marzo, 23:01

SALERNO - Testimoni comparsi solo in un secondo momento, dinamiche dei fatti inverosimili, contraddizioni e assenza di documentazione medica: quelle continue richieste di risarcimento inoltrate alla Ergo assicurazione che, ha sborsato oltre 12mila euro per tre incidenti che, in realtà, non si sarebbe mai verificati, fecero insospettire la compagnia che dispose un approfondimento sfociato poi in una denuncia. A distanza di 6 anni da quegli episodi, il sostituto procuratore Marco Colamonici ha chiuso il cerchio notificando nove avvisi di garanzia ad altrettante persone accusate di frode assicurativa. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato agli ebolitani Biagio Santonocito, Maria Mazzella (marito e moglie), Massimo Petrillo, Raffaele Viscovo, Enrico Viscovo, Carmine Marino, Vito Baldi, Enrico Catena e Rosita Selvaggio. Alcuni degli indagati, assistiti dall’avvocato Angelo Gesummaria, già ieri mattina si sono presentati presso il commissariato di polizia stradale di Fuorni per essere interrogati su delega della Procura e chiarire così la propria posizione. Dopo l’interrogatorio, chiesto proprio da alcuni dei protagonisti della vicenda, il magistrato potrà avanzare una richiesta di rinvio a giudizio facendo così approdare la vicenda in un’aula di tribunale. Il primo sinistro finito sotto il faro della Procura per il quale la compagnia ha liquidato circa 5mila euro, risale al 26 gennaio 2012 quando Massimo Petrillo denuncia di essere stato investito da un’autovettura condotta da Maria Mazzella. La donna, che ammette le proprie responsabilità in relazione all’incidente, si rifiuta, però, di essere sentita dagli assicuratori in merito alle circostanze del sinistro; dal suo canto la presunta vittima non sarà mai reperita dalla compagnia intenzionata a chiarire la dinamica dei fatti. Un’altra anomalia riguarda la documentazione rinvenuta al pronto soccorso dell’ospedale ebolitano: i referti medici relativi al presunto investimento sono privi delle indicazioni relative alla causa dell’incidente. Nelle prime richieste di risarcimento del danno, inoltre, non si fa alcuna menzione ai testimoni indicati solo nell’atto di citazione.