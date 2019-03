Mercoledì 6 Marzo 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2019 08:05

È stata assolta, per non aver commesso il fatto, una consulente fiscale salernitana che era stata accusata di falso ed esercizio abusivo della professione. Secondo le accuse la professionista aveva formato un modello, riportante il logo dell’Agenzia delle entrate di Salerno, attestante il protocollo in entrata di un atto di successione, pratica che la cugina le aveva chiesto di seguire. Per questi fatti, avvenuti nel 2014, il pm aveva chiesto la condanna a sei mesi e 200 euro di ammenda. Ma con la sentenza di assoluzione, emessa l’altro ieri dal giudice monocratico Paolo Valiante della seconda sezione penale presso il Tribunale di Salerno, evidentemente, sono state ritenute valide le tesi difensive dell’avvocato Alba D’Antonio: in dibattimento, infatti, non si sarebbe riusciti a dimostrare che a falsificare materialmente l’atto fu la consulente fiscale finita sotto processo. Nè, tantomeno, si sarebbe provato l’esercizio abusivo della professione non avendo la donna percepito alcun pagamento. Ora si attendono le motivazioni della sentenza per capire il ragionamento del giudice che ha assolto l’imputata.