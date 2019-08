Mercoledì 7 Agosto 2019, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO. Falsificano un certificato medico per ottenere un rimborso dall'assicurazione, per un incidente stradale. Finisce a processo una coppia, chiamata a rispondere del reato di falsità materiale commessa da privato. Secondo le accuse della procura, che ha citato entrambi i coniugi a giudizio, l'uomo avrebbe contraffatto un referto medico prodotto nell'ospedale "Villa Malta" a Sarno, per poi allegarlo ad una denuncia di un incidente stradale datato 16 giugno 2013. E nel quale asserì di essere stato coinvolto insieme alla moglie. Dalle indagini espletate però, quell'incidente non sarebbe mai avvenuto. La falsificazione del referto serviva invece per ottenere dei soldi a titolo risarcitorio dalla compagnia assicuratrice Genertel. Anche la donna è accusata dello stesso reato, in concorso, avendo modificato anch'ella il documento, con il medesimo obiettivo. Il processo per entrambi è stato fissato il prossimo 10 ottobre, dinanzi al giudice monocratico di Nocera Inferiore. Entrambi, raggiunti dall'accusa dl falso e non di truffa, erano stati precedentemente destinatari di un decreto penale di condanna. Una sanzione da pagare allo Stato, alla quale i due si erano opposti. A quel punto il gip aveva fissato il rito immediato per entrambi. La denuncia nei confronti dei due fu sporta dalla compagnia assicuratrice che la coppia voleva inganannare.