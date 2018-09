Sabato 29 Settembre 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 07:15

Effettuava visite terapeutiche ed ipnotiche ad ignari pazienti senza averne alcun titolo. Un sedicente medico, falso psicoterapeuta è finito nel mirino dei Nas. Per l’uomo potrebbe scattare la denuncia, l’attività dei militari potrebbe portare al suo deferimento presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con l’accusa di esercizio abusivo della professione sanitaria. A finire nei guai il titolare di uno studio medico situato in una nota località costiera del Cilento. Pur non avendo alcuna specializzazione l’uomo da tempo praticava l’attività di psicoterapeuta. Con regolarità sottoponendo i pazienti a vere e proprie sedute terapeutiche e curative. Il falso terapeuta diceva di essere specializzato anche in cure ipnotiche, pur non avendo, stando alle accuse, mai conseguito alcuna abilitazione professionale. Negli ultimi mesi diverse le persone che si sarebbero sottoposte alle sue cure. Il professionista si era fatto un certo nome e il suo studio era periodicamente affollato di pazienti che necessitavano di visite terapeutiche. Era riuscito ad estendere il suo bacino a tutto il territorio cilentano. Anche molti turisti si sarebbero sottoposti alle sue visite ipnotiche.