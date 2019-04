Famiglia sequestrata e minacciata, svaligiata una villa: banditi in fuga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 6 Aprile 2019, 13:00

SCAFATI - Hanno utilizzato cacciaviti e altri arnesi dello stesso tipo. Recuperati chissà dove. Non pistole né armi da taglio, ma dei semplici cacciaviti, per incutere terrore ad un'intera famiglia, sorpresa nella notte, nella propria casa, e sequestrata per almeno un'ora; il tempo necessario per rovistare ovunque, svuotare cassetti, armadi, cassaforte e fare incetta di oggetti d'oro. Loro sono in quattro, forse cinque, sono stranieri e hanno i volti coperti. Cercano soldi, gioielli, tutto ciò che ha valore. E sono pronti a tutto. Anche a legare le loro vittime, per impedire che mandino a monte i loro piani, e a schiaffeggiare il capo famiglia, un pensionato di 65 anni che ad un certo punto avrebbe tentato una reazione per proteggere i suoi cari. Scene degne di «Arancia Meccanica» divenute realtà l'altro ieri notte, in una villetta di via Dante Alighieri, nella frazione Bagni di Scafati.