Scaricava fanghi inquinanti nei terreni, contro ogni normativa. Imprenditore sarnese denunciato.

Il blitz è scattato in seguito alle segnalazioni dei cittadini e ad espositi e denunce presentate dal sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, l'assessore all'ambiente, Roberto Robustelli e l'assessore al governo del territorio, Eutilia Viscardi.

L’ operazione a tutela dell’ambiente è stata condotta dal personale del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sarno in collaborazione con il personale del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos di Salerno e personale del Parco Regionale del fiume Sarno.

L’azienda agricola smaltiva ingenti quantitativi di fanghi in terreni di proprietà del titolare in località Foce nella zona al confine con Palma Campania.

Gli accertamenti ed i controlli hanno consentito di documentare come i fanghi allo stato semiliquido fossero smaltiti su suolo in quantitativi eccedenti, ma anche con modalità illecite, ovvero aprendo direttamente i bocchettoni di una cisterna, circostanza che aveva determinato la formazione di ampie chiazze e vistosi ruscellamenti che, oltre a favorire il diffondersi di un lezzo nauseante avevano anche prodotto un vistoso inquinamento di una vasta area di terreno sino a raggiungere il canale del Conte Sarno.

