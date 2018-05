Mercoledì 23 Maggio 2018, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 06:23

Cinque minuti per far esplodere il bancomat in pieno centro a Polla e fuggire via. Colpo da diverse migliaia di euro lungo la strada statale 19. I malviventi hanno fatto scoppiare con il gas e poi sono fuggiti via. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal tenente Gaetano Ragano, del Nucleo operativo con il maresciallo Francesco Argento e della stazione di Polla con il maresciallo Giovanni Cunsolo. Accertamenti in corso.