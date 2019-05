Giovedì 16 Maggio 2019, 14:52

Furto nella notte, intorno alle tre, in un bar tabacchi lungo la strada statale 19 a Polla. I ladri, due con il volto celato, hanno fatto un buco nella parte retrostante del locale che si trova nei pressi di un distributore di benzina e in pochi minuti hanno portato via circa 5mila euro di sigarette, poi sono fuggiti via a causa dell'allarme di sicurezza. I carabinieri sono sul posto per tutti gli accertamenti del caso.