FantaExpo a Salerno, decima edizione del Festival del fumetto e della fantasia

Sarà inaugurata domattina alle ore 11 la X edizione di «FantaExpo», il Festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia, in programma fino all’11 settembre al Parco dell’Irno. Al taglio del nastro del nastro sarà presente anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Tantissimi gli ospiti provenienti dal mondo del web, del fumetto e della musica, che si preparano a dare vita a vari momenti di intrattenimento e ad interagire con il proprio pubblico. Direttamente da Twitch, Youtube, Tiktok, arriveranno Marco Merrino, che del FantaExpo è anche direttore creativo, Favij, Dario Moccia, Nick Radogna, Voghelita, Michelle Puttini, Nennella Esposito, Mr. Marra, Gianpiero Santoro, Cydonia e Chiara, Francesco Pardini, Caverna di Platone, Rick Dufer, Beatrice Lorenzi, Il Fantasma delle Nevi, Francesco Merrino, Mario Sturniolo.

Diversi i fumettisti, i disegnatori, gli illustratori e gli sceneggiatori che parteciperanno a FantaExpo2022: Letizia Depedri, Alfredo Postiglione, Luciano Damiano, Quasirosso, Wallie, Ilbaffogram, Alessia De Sio, Carmen Guasco e Tommaso Vitiello. Tornano anche i concerti. Si parte venerdì 9 settembre con Ketama126 e Lil Jolie, due artisti particolarmente amati dai giovanissimi e non solo. Si prosegue con Nello Taver sabato 10 settembre, per poi concludere con Giorgio Vanni, il “re” delle sigle dei cartoni animati. «FantaExpo» torna ad offrire alle ragazze e ai ragazzi, appassionati del genere, tantissimi momenti di aggregazione e di socializzazione, per riprendere il discorso lì dove si era interrotto con l’ultima edizione in presenza. Spazio anche al gioco e all’intrattenimento, grazie alle varie aree a tema. Non mancherà l’attesissima Gara Cosplay, in programma domenica pomeriggio. Il countdown è scattato: FantaExpo, finalmente, sta tornando!