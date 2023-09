Il Fantasma di Campostrino riappare per denunciare incivilità e inquinamento

Anche quest'anno è apparso tra Pertosa e Polla l'oramai famigerato fantasma di Campostrino. Si tratta di una installazione di denuncia, da parte di ignoti, per rimarcare la presenza di rifiuti e incuria in una delle gole, quella di Campostrino, tra le più belle del territorio valdianese.

Da anni, lungo i tornanti di Campostrino, una strada turistica e panoramica, appaiono dei fantasmi con dei cartelloni di denuncia per rimarcare quanto si dovrebbe stare attenti all'ambiente e invece c'è incuria. I fantasmi, anche quest'ultimo, vengono posizionati in luoghi ben visibili ma difficili da raggiungere, per far scalpore e attirare attenzione.