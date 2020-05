Scene da far west questa mattina ad Eboli dove un ristoratore è stato aggredito da un ragazzo minorenne. Il ristoratore ha rimproverato il ragazzo, in compagnia di un'altra persona, che non aveva indossato la mascherina. Poi, è scoppiato il finimondo e il ragazzo si è scagliato contro il ristoratore colpendolo al viso ed ha estratto anche un coltello. Il commerciante si è difeso alla meno peggio e nel frattempo i passanti hanno allertato le forze dell'ordine che hanno bloccato l'aggressore ed hanno soccorso il ristroratore che è stato trasferito in ospedale dove gli sono state medicate le ferite riportate. © RIPRODUZIONE RISERVATA