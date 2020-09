Far west ad Eboli pochi minuti fa. Due sorelle di 27 e 22 anni, figlie di un malvivente ebolitano, hanno occupato una casa nel rione Paterno e poi hanno minacciato di darsi fuoco pur di ottenere un'abitazione. In un battibaleno per strada si sono precipitate molte e sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri della compagnia di Eboli, la polizia municipale, e i vigili del fuoco che hanno riportato la calma ed è stato scongiurato il peggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA