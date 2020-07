Mezzogiorno di fuoco sul Viale Amendola, a Eboli: disordini, traffico in tilt, tavolini in aria e un portone sfasciato. Nell’ora di punta di eri, di un caldo e noioso lunedì di luglio, si è innescata una rissa simile a quelle dei peggiori bar di Caracas. Il tutto, sotto gli occhi increduli dei passanti, si è concluso nella traversa che collega il viale alla statale 19. I motivi non sono ancora chiari, ma si ipotizzano questioni legate allo spaccio di droga. Sulla scena anche una donna che sembra aver avuto, riferiscono alcuni testimoni, un ruolo chiave nell’animazione gratuita durante l’aperitivo. La miccia ha attecchito con poche parole, urlate in modo scomposto, e da lì sono stati scaraventati alcuni tavolini. Quello che sembrava essersi risolto in pochi concitati minuti è ricominciato qualche metro più in là, quando due gruppi di ragazzi si sono scontrati di nuovo con bastoni tra le mani. Il portone di una palazzina è stato sfasciato. Sul posto due auto dei carabinieri, che pare stiano esaminando le videocamere di sorveglianza delle attività private per capire cosa sia successo ed identificare gli autori della rissa. A parte qualche contuso lieve, non ci sono stati feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA