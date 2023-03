FareAmbiente, nominato il Responsabile nazionale per la Mobilità Sostenibile

L’ex presidente del Consiglio comunale di Battipaglia, nonché candidato a Sindaco, Gerardo Motta, torna in campo con una nomina nazionale in qualità di Responsabile per la Mobilità Sostenibile di FareAmbiente Movimento Ecologista Europeo.

Il professor Vincenzo Pepe, presidente nazionale del Movimento, ha infatti deciso di conferire all’imprenditore battipagliese, già attivo nell’ambito dei trasporti su gomma, facoltà di «compiere tutte le operazioni tecniche e amministrative che si rendessero necessarie alla realizzazione delle attività di competenza».

Una nomina che, come testimoniano anche i numerosi ricorsi presentati al Tribunale amministrativo della Campania, dimostra l’attenzione che FareAmbiente ha nei confronti della città di Battipaglia.

Per lungo tempo, infatti, il Movimento ecologista ha dato battaglia sul fronte delle lottizzazioni e di altri interventi edilizi che sono stati portati avanti sul territorio. La nomina, che naturalmente è stata accettata dall’ex consigliere comunale battipagliese, come spiegato dallo stesso, garantirà ancora maggiore attenzione su tali tematiche.