Farmacie e sale tabacchi, è psicosi rapina tra i commercianti di Nocera Superiore

Domenica 5 Maggio 2019, 11:44

NOCERA SUPERIORE. E' allarme a Nocera Superiore per una serie di rapine consumate nelle ultime settimane, a distanza di pochi giorni, a danno di attività commerciali. Il primo episodio sul quale indagano i carabinieri è datato 27 aprile, poco prima delle 20.00, con due malviventi armati di pistola e a volto coperto, fare irruzione in una sala tabacchi. All'interno un giovane commesso è stato fatto sdraiare a terra, non prima di indicare dove fosse la cassa con i soldi in contanti. I rapinatori hanno portato via anche diverse stecche di sigarette: il bottino, in quell'occasione, ammonterebbe a diverse migliaia di euro. I due sono poi fuggiti in sella ad una motocicletta. Poco prima di far perdere le loro tracce, i due hanno minacciato anche un secondo dipendente dell'attività, che stava rientrando all'interno. Il secondo colpo - e qui i carabinieri della stazione locale immaginano si tratti degli stessi autori - è stato consumato il 1 maggio, presso una farmacia. Anche stavolta, due uomini a volto coperto da passamontagna sono entrati, armati, all'interno dell'attività, riuscendo a portar via una somma in contanti considerevole. All'interno della farmacia c'erano diverse persone, minacciati dai due con una pistola, così come i dipendenti, costretti a consegnare denaro contante. Il colpo è stato effettuato allo stesso orario della precedente, intorno alle 20.00. Le indagini dei carabinieri proseguono per giungere all'identità dei due banditi.