Lunedì 7 Ottobre 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giovane farmacista salernitano, Raffaele La Regina, ha ricevuto ieri a Milano il premio alle “Promesse Giovanili” dedicato ad Osvaldo Moltedo, il presidente di Federfarma Lazio scomparso nel marzo scorso. La consegna è avvenuta nel corso della sesta edizione di FarmacistaPiù, la manifestazione promossa e organizzata dalla Fofi, la Federazione degli Ordini dei farmacisti, da Fondazione Cannavò e Utifar, l’Unione tecnica dei farmacisti italiani con la partecipazione di Federfarma.La Regina è stato premiato per il suo progetto di ricerca “Il farmacista territoriale ed il case management del paziente diabetico”. Grazie a questa attività, lo scorso anno su un paziente diabetico preso in carico dal farmacista di San Rufo furono evidenziate gravi alterazioni elettrocardiografiche. L’ammalato fu immediatamente ricoverato in terapia intensiva e sottoposto alle cure necessarie. In pratica gli fu salvata la vita.