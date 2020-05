Lettera di un bambino al sindaco: «Fai passare questo brutto virus, voglio tornare a scuola»

È la lettera ricevuta questa mattina dal sindaco di Centola Carmelo Stanziola. A scriverla un bambino di 10 anni di Palinuro che il primo cittadino ha voluto ringraziare pubblicamente.

“Caro sindaco io sono Joel e ho 10 anni a- scrive il bimbo – sono giorni che non vedo le mie maestre, i miei amici. Mi manca tutto, mi mancano per colpa di questo brutto virus. Ti volevo chiedere perché non fai sparire questo maledetto virus perché vorrei tanto tornare alla vita di prima, tornare tra i banchi, correre in giro con i miei amici. Sappiamo che tutto questo non è possibile e stiamo facendo tutti sacrifici stando chiusi in casa. Peró siamo contenti perché tu ci hai trattato e protetti come se fossimo figli tuoi e ancora continui a farlo, ma noi da bravi cittadini continuiamo a rispettare le tue regole. Sará bello riabbracciare tutti quanti. Ti mando un forte abbraccio, grazie sindaco, tanti auguri Joël Morel.

“Caro Joe – dice Stanziola – mi hai fatto emozionare… ti prometto che continueremo ad impegnarci con tutte le nostre forze affinché tu possa tornare presto a scuola e riabbracciare i tuoi compagni e le tue maestre! Grazie di cuore! Un abbraccio forte a te e a tutti i bambini del nostro Comune © RIPRODUZIONE RISERVATA