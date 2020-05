Stretta sulle spiagge libere in Costiera Amalfitana dove alcuni sindaci, in attesa di varare il piano necessario per garantire il distanziamento sociale, hanno disposto la chiusura degli arenili. «Rispetto all'ultima ordinanza della Regione Campania, la numero 50, a Maiori ed Erchie le spiagge per motivi di sicurezza non possono essere ancora aperte», ha spiegato in una nota il sindaco di Maiori, Antonio Capone. «Nei prossimi giorni, come anticipato, ci attrezzeremo affinché il nostro arenile venga reso fruibile per tutti, nella massima sicurezza e si possa accedere così alle nostre bellissime spiagge. Conto come sempre sul buonsenso di cittadini ed ospiti della nostra città». Provvedimento analogo è stato adottato dal sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica che ha disposto il divieto di accesso alla spiaggia libera Largo Marina fino al 29 maggio. «Non potendo governare la situazione - ha detto il primo cittadino - ho firmato questa ordinanza, in attesa di allestire il piano spiaggia». In mattinata il sindaco ha richiesto anche l'intervento dei vigili per allontanare le persone che erano sull'arenile. «Abbiamo già pronte le misure per permettere la riapertura delle spiagge libere: posizioneremo noi gli ombrelloni e si potrà accedere solo su prenotazione, in modo da garantire il distanziamento sociale e permettere a tutti di godere in sicurezza del nostro mare». Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA