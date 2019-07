Mercoledì 3 Luglio 2019, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATO SAN SEVERINO. Intima di far presto alla polizia nell'effettuare i controlli dell'auto, perchè il figlio doveva dormire. Ma il suo nervosismo lo tradisce, perchè la polizia scopre che nell'auto che guidava aveva nascosto due stecche di hashish e 59 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere spacciate. L'operazione è stata condotta dalla polizia stradale di Nola, nel comune di Mercato San Severino, due giorni fa. Questa mattina, il ragazzo è comparso in tribunale, a Nocera Inferiore, per il giudizio direttissimo. Tra le contestazioni, anche l'aver violato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, al quale era stato precedentemente sottoposto. Il ragazzo è stato fermato all'uscita dell'A30, dal servizio di vigilanza stradale predisposto per le Universiadi. Una serie di controlli mirati a prevenire l'abuso di alcol e lo spaccio di droga, da parte della Stradale. Il ragazzo era in una Fiat Punto, con altre persone a bordo, tra cui il figlio piccolo. In un primo momento, l'auto aveva provato ad eludere il controllo della pattuglia, approfittando della presenza di alcuni camion. La polstrada, invece, insospettita da quegli strani movimenti, aveva deciso di fermare il veicolo e procedere ad un controllo. A quel punto il ragazzo ha chiesto di fare presto agli agenti, in quanto il figlio doveva essere accompagnato a casa per dormire. La perquisizione ha però giustificato il nervosismo del giovane, con la scoperta della droga e l'arresto in flagranza di reato. Il fascicolo è stato istruito dal sostituto procuratore, a Nocera Inferiore, Angelo Rubano.