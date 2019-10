Emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio nella commercializzazione di veicoli di grossa cilindrata: sono questi i reati che vedono coinvolte quattro persone a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. A seguito di una attività di indagine condotta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, si è scoperto che per evadere l'imposta sul valore aggiunto, veniva constatato l'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e l'iva evasa veniva impiegata nelle attività economiche delle varie società di volta in volta costituite soltanto come schermo apparente, che venivano intestate a meri prestanome. Sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare per le persone coinvolte e il sequestro preventivo di oltre 500mila euro.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA