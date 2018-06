Venerdì 1 Giugno 2018, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 10:06

Era il primo giugno del 1985. Daniela e Giuseppe, lei di Sala Consilina, lui di Polla, sud della provincia di Salerno, nascono a distanza di poche ore uno dall'altra. Sono vicini di culla nell'ospedale di Polla. Piangono insieme e insieme sorridono per la prima volta alla vita. Quasi si prendono per mano per affrontare la vita insieme sin dal primo giorno. Lo faranno.Una vita - ovviamente ancora non lo possono sapere - che regalerà loro un destino unito. Forse unico. Daniela e Giuseppe, oggi, a distanza di 33 anni dal loro primo vagito, pronunceranno il fatidico sì. Infatti l'amore di Daniela e Giuseppe è viaggiato, forte, inaspettato e temerario, da quella culla fino all'altare. Hanno scelto il primo giugno, giorno del loro compleanno, per suggellare il loro amore. Oggi i due innamorati si sposeranno a Capaccio Paestum.L'amore che guida la vita. Nati lo stesso giorno, si ritrovano, nel 2009 a un matrimonio. Si sposa la sorella di Daniela, Paola. Giuseppe lavora come supporto del fotografo. Resta folgorato dalla sorella della sposa. Scambia qualche parola con lei, ma nulla più. Il suo sorriso le resta dentro. E anche Daniela ha impresso lo sguardo di Giuseppe. Ma l'attimo sembra essere fuggito via. E invece no. La vita, il destino e l'amore non ci stanno. Lavorano per coronare una storia che sembra scritta nelle stelle. Daniela e Giuseppe si ritrovano qualche mese dopo a Roma, vicini di casa, studenti universitari. Si riscoprono quello che forse hanno dal primo vagito dentro: sono innamorati. Era il primo giugno del 1985. Trentatré anni dopo, l'amore e il destino si incontrano davanti a un altare. Per il fatidico sì. Per quelle mani che si prendono ora per davvero ritrovandosi dalla culla all'altare.