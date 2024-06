Colpo di scena nella vicenda giudiziaria che scosse dalle fondamenta la Compagnia dei Carabinieri di Agropoli e la Stazione Carabinieri di Torchiara. Sette anni fa, il Comandante della Compagnia, Capitano Giulio Presutti, oggi maggiore, e comandante della Compagnia di Bologna Casalecchio, fu incriminato per falsità ideologica in atto pubblico e il Comandante della Stazione di Torchiara, Matesciallo Giuseppe Gambina anche per abuso d’ufficio, omissione di atti di ufficio e favoreggiamento in favore di un noto imprenditore nel settore vendita e compravendita di autoveicoli. La denuncia fu sporta da un agente della polizia penitenziaria e sostenuta dalla testimonianza di un sottufficiale del carabinieri appartenente alla stessa Stazione di Torchiara, fratello del primo. L’indagine fu poi estesa anche ad altri fatti ed atti riferibili alla medesima Stazione dei Carabinieri, che comportarono ulteriori indagini con l’elevazione di altri capi di imputazione nei confronti di altri Carabinieri e privati. Il Comandante la Stazione di Torchiara fu sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e, su impulso della Procura presso il tribunale di Vallo, anche la Procura presso il tribunale Militare di Napoli avviò altri due procedimenti. Dopo il rinvio a giudizio, il 6 giugno scorso il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Penale in composizione collegiale, ha assolto il maggiore Presutti ed il maresciallo Gambina.

La sentenza emessa nei giorni scorsi dal collegio composto dai giudici Benedetta Rossella Setta e Veronica Vernetti con il Presidente Mauro Tringali ha assolto gli imputati per non aver commesso il fatto. Sì è chiusa quindi una vicenda giudiziaria che aveva suscitato non poco clamore nel piccolo cilentano e sul territorio circostante dove le persone coinvolte sono conosciute da tutti. Viva soddisfazione per il risultato raggiunto è stata dagli imputati e dai loro legali.