La seconda edizione del Cammino di Sant'Alfonso, organizzato dall'omonima associazione guidata dal presidente Ludovico Mandiello, condurrà i fedeli sui luoghi del Dottore della Chiesa fino al giorno a lui dedicato, sabato 1 agosto.



Presentata la seconda edizione del percorso religioso che ha come obiettivo quello di unire i luoghi in cui Sant'Alfonso Maria de' Liguori ha vissuto e operato durante la sua esistenza terrena. Un percorso da compiere a piedi, con molti aspetti simili al famoso cammino di Santiago de Compostela in Spagna, tra le province di Napoli e Salerno.



L'idea del percorso, venuta all'avvocato paganese Lello De Prisco, è proprio quella di rivalorizzare la figura del santo partenopeo proprio in prossimità del giorno a lui dedicato. Il 1 agosto, infatti, viene ricordato Sant'Alfonso soprattutto nella città di Pagani, dove ha sede l'associazione “Il cammino di Sant'Alfonso”.



A impreziosire il percorso di quest'anno sarà il gemellaggio con la comunità di Scala, in Costiera Amalfitana, dove la mattina del 1 agosto assieme al sindaco di Scala Luigi Mansi ci sarà la posa della ceramica «Il Cammino di Sant'Alfonso» nei pressi di un rifugio dove spesso si ritirava Sant'Alfonso, dove un sentiero molto importante dei Monti Lattari sarà intitolato al percorso turistico religioso.



Sempre all'alba del 1 agosto ci sarà un concerto di musica classica e di musiche alfonsiane dirette dal maestro Lorenzo Apicella. © RIPRODUZIONE RISERVATA