Salerno, Antonio Lombardi vicepresidente nazionale Federcepicostruzioni

La Giunta nazionale di CEPI, riunitasi per la prima volta questa mattina a Roma, dopo il III Congresso nazionale che il 24 giugno scorso ha confermato i vertici in carica per il prossimo quadriennio, ha nominato Antonio Lombardi vicepresidente nazionale di CEPI.

Un importante riconoscimento per il presidente di Federcepicostruzioni, che premia un impegno sinergico nella costruzione di una nuova rappresentanza nel mondo dell’edilizia, rappresentativa in particolare del variegato e complesso mondo delle piccole e microimprese.

«Ringrazio il presidente nazionale Rolando Marciano e tutti i membri della Giunta per l’importante incarico conferitomi – ha dichiarato il presidente Lombardi – una grande responsabilità cui sapremo rispondere con la giusta carica di entusiasmo, energia e convinzione.

Sfide significative attendono il mondo delle costruzioni ed il fatto che CEPI abbia voluto ai vertici nazionali della Confederazione, premia l’impegno fin qui profuso. Ora che finalmente, non senza difficoltà, siamo riusciti ad ottenere il giusto riconoscimento per i contratti nazionali di categoria alternativi al sistema monopolistico tradizionale, risponderemo a questa sfida costruendo un nuovo sistema della rappresentanza attento alle medie e piccole imprese, alla formazione e alla qualificazione, all’innovazione per schiudere nuove opportunità per tutti. E non solo per i grandi colossi dell’edilizia».