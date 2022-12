Federico Buffa porta in scena i racconti del terremoto del 1980 con Ricucire memoria

Tre serate, e sono solo le prime di un viaggio più lungo, rappresentano il Volume uno di “Ricucire memoria. Storie dal Terremoto – Racconti ritrovati e restituiti alle Comunità”. Si tratta di un’iniziativa rientrante nell’ambito del progetto “Exempla 2021 - Il territorio si fa storie”, progetto promosso dai comuni di Oliveto Citra (capofila), Calabritto, Caposele, Laviano, Senerchia e Valva, finanziato dal Poc Campania Turismo.

A narrare diverse storie legate al terremoto del 1980 sarà il giornalista e scrittore Federico Buffa. La prima delle tre serate si terrà stasera, lunedì 12 dicembre, a Senerchia presso Palazzo Cuozzo.

La seconda domani, martedì 13, a Laviano, nella sala cinema, e la terza, mercoledì 14 dicembre, a Oliveto Citra, all’Auditorium comunale Sandro Rufolo. L’appuntamento, per tutte e tre le serate, è alle ore 19.00.

«Il Comune di Oliveto Citra è particolarmente felice di aver fatto da capofila a questa iniziativa progettuale che si è sforzata di proporre una nuova modalità di valorizzazione di una delicatissima risorsa culturale dei nostri territori: il patrimonio di narrazioni orali – dichiara il sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata - La scelta di concentrare l’iniziativa sulla memoria del terremoto, poi, ci è sembrata quasi dovuta: nel 2020, in occasione del quarantennale, il Covid ci ha impedito di solennizzare la ricorrenza come meritava. Bisognava perciò recuperare. Pensiamo di averlo fatto al meglio con la presenza di Federico Buffa, straordinario maestro di narrazioni, che desidero ringraziare pubblicamente per aver accettato di condividere con noi questo percorso. E un grazie molto sentito va anche ai colleghi sindaci di Calabritto, Caposele, Laviano, Senerchia e Valva che hanno sposato, senza esitazione, un progetto originale e innovativo, e per questo non privo di difficoltà».

Ricucire memoria continuerà nelle prossime settimane con le ultime tre tappe nei Comuni di Calabritto, Caposele e Valva.