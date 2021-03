Federmoda, la proposta «Sì alla disobbedienza ma solo per necessità»

Non sarà disobbedienza, ma necessità. E così, dal 7 aprile, anche molti titolari di negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie si preparano a riaprire i battenti, seguendo a ruota baristi e ristoratori che lo faranno con 24 ore d’anticipo, indipendentemente dal colore che sarà assegnato alla Regione Campania e da quello che sarà deciso dal governo nazionale. La sfida parte da Federmoda, che avanzerà la proposta in seno all’assemblea di Confcommercio. «Siamo allo stremo – sbotta il presidente provinciale Marco Salvatore – Riteniamo assurdo continuare in questo modo. Ci sono tantissime attività aperte, tantissime persone in giro per strada. Non si può stabilire chi può lavorare e chi no basandosi sulla tipologia di merce venduta, bensì chiediamo che lo si faccia in base alla metratura, verificando in questo modo quante persone possano entrare nei negozi rispettando tutte le misure di sicurezza, dalla mascherina alla sanificazione». Per Giovanni Lamberti, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento sartoriale, «è una cosa che andava fatta anche prima. Abbiamo osservato sempre le regole, abbiamo affrontato enormi sacrifici, poi al danno si aggiunge la beffa di vivere in una zona rossa che rossa non è, nella quale sono addirittura consentiti i viaggi all’estero. Avevo proposto di aprire tutti, compresi bar e ristoranti, dalle 10 alle 18.30 nei giorni feriali, facendo dunque orario continuato, per chiudere invece nei week end quando Salerno è presa d’assalto da orde di barbari. Mi sembrava un giusto compromesso. Anche perché non ho mai creduto ai ristori: sono pochi spiccioli che sommati impoveriscono il Paese».

LO SCONFORTO

Marianna Iaccio di Glam è sconfortata: «Sono sempre stata una persona ottimista, ma ora proprio non ci riesco. Dopo quindici anni di lavoro, rischio di dover chiudere la mia attività. Ogni mese pago tremila euro solo di fitto e in magazzino abbiamo le collezioni che le ditte fornitrici ci hanno già consegnato. Non comprendo più perché non si riesca a trovare una soluzione che possa permetterci di lavorare in sicurezza – incalza – Ho fatto investimenti, ho perfino acquistato una lampada per la sanificazione dei vestiti. Ma sembra che ogni sforzo sia inutile. Pertanto non vedo altra soluzione che aprire, indipendentemente da quello che si deciderà. L’importante però è essere compatti».