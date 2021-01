«Per supporto, sostegno e perchè tragedie terribili non accadano più». Così il presidente della Provincia di Salerno, e sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, all’apertura del centro antiviolenza “Vite di Giada”, voluto e realizzato dall’azienda Consortile Agro Solidale e che sarà point per i comuni di Sarno, San Marzano, San Valentino Torio e Pagani. Legato alle forze di polizia, è una struttura che va ad integrare la risposta territoriale al sostegno delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, con funzioni di ascolto, aiuto legale, borse lavoro.

«Vite di Giada» il centro per le donne è dedicato alla memoria di Luana Rainone, giovane mamma originaria di Sarno, uccisa a 31 anni da un uomo a coltellate e poi gettata in un pozzo per le acque nere. Ritrovata dopo oltre un mese, tra lo sgomento di tutti dinanzi ad una violenza inaudita e crudele. “Vite di Giada” sarà quel luogo per costruire nuove vite. “Siamo attivi sul territorio già per diverse situazioni e sostegni. Riceviamo tante segnalazioni – ha spiegato Porfidio Monda direttore di Agro Solidale - Una rete importante in un territorio che sta costruendo sempre più servizi dando risposte in tutte le aree ed in settori”. A Sarno nascerà presto, unito al centro antiviolenza, una casa rifugio.

