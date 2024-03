Montesano, morte di Dora Lagreca: disposti altri sei mesi di indagine

Non si chiude il caso di Dora Lagreca.

Il gip di Potenza ha disposto sei mesi di ulteriori indagini.

Si tratta della trentenne deceduta a Potenza e per cui la Procura ha sempre ipotizzato il gesto estremo e aveva indagato per induzione al suicidio il fidanzato, Antionio Capasso, con lei nell'appartamento a Potenza.

Per due volte la Procura ha chiesto l'archiviazione e per due volte la famiglia della giovane salernitana si è opposta. E per due volte il gip ha chiesto ulteriori accertamenti.