Due feretri in attesa della tumulazione, parenti in subbuglio e custode assente. A Polla scatta la protesta contro il sindaco Rocco Giuliano da parte di alcuni cari che chiedevano lumi sulla gestione del cimitero.

La notizia ha fatto ben presto il giro del paese e in molti hanno deciso di correre al Lotto per giocare i numeri. Tuttavia al di là della cabala resta la rabbia dei parenti per chiedere lumi su cosa sia avvenuto per il ritardo.

