Tragedia sfiorata a Serre. Un imprenditore agricolo, 37enne del posto, è rimasto ferito a una mano e a un fianco al culmine di una lite avuta con il padre 70enne. Quest’ultimo avrebbe ferito il figlio con una motosega che stava utilizzando nel giardino di casa, nei pressi dell’Oasi di Persano. Il ferito ha perso molto sangue, dopo i primi soccorsi ed è stato accompagnato all’ospedale di Eboli. La prognosi è di oltre venti giorni, tanto ci vorrà per riprendersi dalle ferite riportate a una mano e a un fianco. A scopo precauzionale, soprattutto per evitare danni permanenti all’arto superiore, è stato disposto il trasferimento del ferito in un ospedale nel napoletano.

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Serre e della compagnia di Eboli. Il ferito ha tentato di evitare il peggio difendendosi come poteva dall’avvicinarsi della motosega. Intanto, il padre del ferito rischia una denuncia a piede libero o altri provvedimenti restrittivi. Per gli investigatori si tratta di una lite causata da futili motivi. In ogni caso la lite va approfondita ma il 70enne sarà perseguibile solo se il figlio deciderà di denunciarlo. Secondo indiscrezioni i rapporti tra i due sarebbero logori da tempo. Aspetti che dovranno chiarire gli investigatori.

La lite tra padre e figlio è avvenuta nel giardino della loro abitazione, poco lontano dall’Oasi di Persano. Il ferito, sanguinante e spaventato, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Eboli dove gli sono state medicate le ferite. Poi, i medici hanno optato per il trasferimento del paziente in un ospedale a Napoli per assicurare assistenza sanitaria all’imprenditore che sarebbe, adesso, fuori pericolo. La lite tra i due uomini è durata qualche minuto poi il padre, che stando alle indagini dei carabinieri era in giardino e stava effettuando lavori di potatura, si è avvicinato con la motosega al figlio e le lame hanno raggiunto la mano ed hanno lacerato il pollice. L’imprenditore, ha cercato di spostarsi e in questo modo avrebbe evitato il peggio ma è rimasto, comunque ferito, alla mano e ad un fianco. Dopo il trasferimento del 37enne all’ospedale di Eboli sono state allertate le forze dell’ordine e in via Falzia, alla periferia di Serre dove ci sono solo appezzamenti di terreno, aziende agricole e poche abitazioni, sono giunti i carabinieri. Intanto la lite tra padre e figlio poteva avere un epilogo ben più grave e l’imprenditore avrebbe potuto rischiare di perdere la vita. I carabinieri dovranno verificare se tra i due congiunti erano già avvenuti alterchi.