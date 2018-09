Sabato 15 Settembre 2018, 06:55 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2018 07:14

Venticinque accessi al pronto soccorso, venticinque feriti in un solo giorno. Tutti di Eboli, tutti feriti e ricoverati all’ospedale di Battipaglia. Scelta atipica che si spiega con un solo motivo: la crociata contro gli incidenti falsi iniziata da Rino Pauciulo. Il primario del pronto soccorso di Eboli ha costretto i feriti fasulli ad emigrare. Da nove mesi la battaglia del medico di Corbara prosegue in una ostinata solitudine. L’ospedale di Eboli è diventato un campo minato per i furbi. Chi dichiara il falso rischia una denuncia ai carabinieri. Da qui l’idea di andare altrove, all’ospedale più vicino.La notizia dei venticinque accessi al pronto soccorso è stata comunicata dai medici di Battipaglia ai colleghi di Eboli. Una task force si è impegnata a condividere la battaglia del primario minacciato. La voglia truffaldina di avvocati, faccendieri e senza reddito è alla ricerca di nuove complicità. Se l’ospedale di Eboli è un ostacolo, si cambia. Si va a Battipaglia, ma non solo. Altri hanno preferito farsi medicare e refertare a Oliveto Citra e Roccadaspide. Basta conoscere un medico compiacente, ottenere l’accesso in ospedale e il cerchio si chiude.