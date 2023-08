I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno indagando su due episodi di violenza tra giovani, accaduti lo scorso sabato, in due comuni dell’Agro nocerino sarnese. E per uno di questi si è già arrivati all’identificazione di una parte dei responsabili. Non è da escludere, tuttavia, che i due episodi siano collegati. Sono infatti ancora in corso le indagini per ricostruire dinamica di quanto avvenuto, oltre che per identificare gli autori della violenza commessa per strada. Il primo episodio si è registrato nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino.

Stando alle informazioni raccolte dagli inquirenti, la caccia all’uomo sarebbe scoppiata a seguito di un litigio tra due persone, per la più classica “guardata” di troppo. Banali e futili motivi, che spesso fanno da pretesto ad una violenza ingiustificata, commessa sotto gli occhi di testimoni e cittadini e che quasi sempre termina in ospedale, tra ferite e referti medici. In questo caso sono quattro le persone denunciate a piede libero, che avrebbero aggredito un giovane, arrivando fino a Pagani. Uno degli appartenenti al gruppo avrebbe, inoltre, colpito la vittima con il calcio di una pistola, ferendolo alla testa. I carabinieri sono riusciti ad intervenire velocemente sul posto, bloccando i violenti e identificando i presenti. Per loro è scattata la denuncia a piede libero per lesioni. L’arma utilizzata era una replica. Il giovane ferito è stato costretto alle cure ospedaliere, in ragione di un taglio procurato alla testa. Per lui è stata emessa dai medici dell’ospedale di Nocera Inferiore una prognosi di dieci giorni.

Un altro episodio simile, invece, si è verificato nella stessa notte di sabato scorso, a Nocera, nei pressi di un noto bar del centro. Su queste circostanze i carabinieri stanno indagando per verificare se vi possano essere dei collegamenti con quanto avvenuto a Sant’Egidio del Monte Albino. Diversi testimoni hanno raccontato di aver visto un gruppo di ragazzi aggredire un giovane, che era poi finito a terra, nei pressi dell’attività commerciale. Alcuni dei violenti, inoltre, si sarebbero poi dati a gambe. Tra chi era in fuga vi erano anche dei giovani che presentavano degli strappi alle proprie t-shirt, segno probabilmente di scazzottate e colluttazioni avvenute in precedenza. L’attenzione delle forze dell’ordine sulla movida nei comuni dell’Agro nocerino resta alta, vista anche la presenza di presidi fissi di polizia, finanza e carabinieri, lungo i punti sensibili dove tra venerdì e domenica, si registra una presenza massiccia di giovani. Gli episodi di sabato restano isolati, dopo un lungo periodo di tranquillità che pure si era percepito, grazie al controllo delle forze dell’ordine. Le indagini proseguono, ora, per ricostruire al meglio e nei dettagli i due episodi di sabato scorso.