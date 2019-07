Venerdì 19 Luglio 2019, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere una giornata di festa ma stava per trasformarsi in tragedia quando un bimbo di appena 6 anni, nel corso di una manifestazione sportiva tenutasi all’oasi «Diecimare», fu colpito dal calcio di un cavallo finendo in ospedale in seguito alla frattura del femore. Ieri, a distanza di sei anni, è arrivata la sentenza di primo grado: il giudice di pace del tribunale di Cava de’ Tirreni, Nicola Mazzarella, ha condannato il proprietario del cavallo accusato di lesioni personali colpose ad una pena pecuniaria, pari a mille euro di multa, ma che apre la strada al risarcimento in sede civile. Il giudice ha infatti stabilito che l’imputato dovrà pagare i danni alla famiglia del minore rappresentata, nel corso del procedimento, dall’avvocato Antonio Picarella.La vicenda risale al giugno 2013 quando, al termine della manifestazione equestre tenutasi all’interno dell’oasi naturalistica sita tra Cava e la valle dell’Irno, si sfiorò la tragedia. Un cavallo, nell’abbandonare il campo di gara al termine della giornata di giochi e divertimento all’aria aperta, deviò dal percorso stabilito e colpì con un violento calcio alla gamba un bambino di soli 6 anni che fu sbalzato in aria rovinando poi sul selciato. Trasportato d’urgenza all’ospedale cavese, il piccolo fu sottoposto ad una serie di esami radiologici e poi immediatamente trasferito al Santobono di Napoli dove fu successivamente sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito alla frattura del femore.