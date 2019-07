Sabato 27 Luglio 2019, 06:20

Bulli in azione in pieno centro a Battipaglia. I due balordi hanno colpito alla fronte un ragazzino, di nove anni del posto con le pietre, provocandogli una ferita lacero contusa. È accaduto giovedì scorso alle 21.30, in piazza Amendola dove il ragazzino era in sella alla sua bicicletta. All’improvviso i due bulli, di età maggiore di quella del minorenne aggredito, lo hanno bloccato posizionando una catena tra i raggi della ruota della bici, poi gli hanno lanciato le pietre. Il ragazzino è stato soccorso dai sanitari del 118 che con un’ambulanza lo hanno trasportato all’ospedale di Battipaglia. I medici hanno ricucito la ferita alla fronte con alcuni punti di sutura, e refertato al bimbo otto giorni di prognosi. La madre ha pubblicato la notizia dell’aggressione sui social e tantissimi cittadini hanno commentato l’episodio chiedendo maggiore presenza delle forze dell’ordine.