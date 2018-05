Fermati quattro parcheggiatori abusivi, una denuncia per estorsione

Sabato 19 Maggio 2018, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 12:25

Eboli. Parcheggiatori abusivi, denunciati quattro italiani al mercato del rione Paterno. Uno di loro dovrà rispondere anche di estorsione nei confronti di una signora anziana.L'operazione è stata realizzata dai vigili urbani questa mattina. Gli agenti della polizia municipale hanno agito in borghese e in divisa. Nella rete degli investigatori sono finiti due ebolitani, un salernitano e un campagnese. Proprio quest'ultimo è stato denunciato anche per estorsione.Comminata una sanzione pecuniaria di 700 euro, ai quattro parcheggiatori è stato notificato anche un Daspo.Le operazioni di controllo sono proseguite per tutta la mattinata. Molti ebolitani hanno apprezzato l'intervento dei vigili urbani. Altri invece hanno evidenziato che l'ordinanza anti accattonaggio firmata dal sindaco, diversi mesi fa, è rimasta lettera morta. Nelle piazze, davanti le chiese e nei pressi dei supermercati di Eboli, la presenza di persone di colore che fanno la questua si ripete ogni giorno. Nel cestino è finita anche un'altra ordinanza che vieta l'esposizione della frutta sui marciapiedi. I negozianti ebolitani fingono di non sapere nulla. Anche perchè nessuno li multa.