PAGANI. E' stato arrestato in flagranza di reato il paganese di 55 anni, G.A. , accusato di detenzione ai fini di spaccio per il possesso di 50 grammi di cocaina, confezionati in un pacchetto e tenuto in auto. L'uomo era stato intercettato due giorni fa e fermato per un controllo dai carabinieri della tenenza di Pagani, dopo il tentativo di fuga per forzare un posto di blocco lungo via Filettine. Nel corso dell'accertamento, una volta raggiunto e bloccato, il 55enne aveva provato a disfarsi di un involucro pieno di droga, senza successo. A quel punto è stato identificato e arrestato, con l'applicazione del regime dei domiciliari. Nel 2015 era stato già arrestato per il possesso di altri 400 grammi di cocaina, a consolidare così un precedente nel commercio illecito degli stupefacenti sul territorio paganese. La cocaina, nel caso più recente, era pronta per il confezionamento in dosi e la vendita su strada. Si tratta dell'ennesimo arresto dei carabinieri di Pagani per debellare il grosso mercato di stupefacenti in città, che registra attività illecite quotidiane per i consumatori di buona parte dell'Agro nocerino sarnese. Nello specifico, gli ultimi sequestri in città hanno riguardato cocaina ma anche crack, insieme a droghe leggere quali marijuana e hashish, riuscendo così a interrompere consegne e contatti per definire e organizzare lo spaccio.

