Tutto nasce da un normale controllo antidroga da parte degli uomini della sezione falchi della Squadra mobile di Salerno (agli ordini del vicequestore Marcello Castello) . È così che a Capaccio Paestum, in un contesto particolarmente frequentato da soggetti di nazionalità nord africana, durante un servizio di controllo. gli agenti fermano un’auto con a bordo tre persone residenti a Napoli. Nel corso delle verifiche, è emerso che uno dei tre, in evidente stato d’agitazione, dopo numerosi inviti a fornire i documenti, ha mostrato una patente di guida che al controllo non risultava censita. Dalla perquisizione eseguita a suo carico veniva rinvenuta anche una carta d’identità valida per l’espatrio associata ad una donna residente nel Comune di Castiglione delle Stiviere in provincia di Monza .

Da un’analisi dettagliata e dai riscontri effettuati, entrambi i documenti risultavano falsi e palesemente contraffatti.

Pertanto M. F., 51 anni, disoccupato, è stato tratto in arresto e sottoposto al regime dei domiciliari .

Nell’ambito dei controlli, è stato anche denunciato a piede libero un marocchino per spaccio e segnalato in prefettura il sui acquirente italiano.

