Guidava, postava su Instagram e sparava: preso presunto autore di «stese» in Campania

Mercoledì 23 Maggio 2018, 22:46 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 22:46

Guidava, postava su Instagram e sparava. E si è anche vantato di averlo fatto quando i poliziotti del commissariato di Nocera Inferiore lo hanno fermato e poi interrogato. Ha 27 anni l'uomo fortemente indiziato di essere l'autore di scene da Far West non solo nella sua città ma anche a Sarno, Pagani e Cava dei Tirreni. Ed anche questo è stato elemento di vanteria mentre il vicequestore Luigi Amato, dirigente del commissariato lo ascoltava. L. C., le iniziali del fermato, ha dato vita oggi ad una serie di "stese" che hanno provocato paura in città. Verso le 18 era a Sarno dove avrebbe esploso dei colpi di pistola contro l'insegna di un bar al prolungamento Matteotti. Poi con la sua Punto di colore grigio ha raggiunto Nocera Inferiore dove ha esploso colpi di pistola in via Roma, davanti all'omonimo bar, ferendo ad una gamba un passante. Si è poi spostato in via Marconi. Questa volta il suo obiettivo è stato un negozio di abbigliamento. Un proiettile ha forato la vetrina della boutique. Poi l'epilogo con le rapidissime indagini della polizia ed il suo fermo. Non si conoscono ancora i motivi dei suoi gesti.