Fermato durante la movida con il crack in tasca: patteggia 4 mesi

Fu trovato in possesso di 26 grammi tra crack e cocaina, con una parte custodita anche a casa. Ha patteggiato 4 mesi di reclusione un giovane di Nocera, già noto alle forze dell'ordine, arrestato meno di un mese fa durante i controlli dei carabinieri per gestire la movida cittadina lungo le strade delcentro.

Il ragazzo era insieme ad un amico, anche lui noto per precedenti per possesso e spaccio di droga, quando fu controllato dai militari. Gli trovarono circa 13 grammi confezionati tra crack e cocaina. Da questa prima perquisizione, era scattata poi quella presso il domicilio, con il rinvenimento in un armadio, tra gli indumenti, di ulteriori grammi della stessa sostanza. La droga scoperta e posta sotto sequestro, insieme a 400 euro in contanti ritenuto provento di spaccio. Soldi e telefono cellulare sono stati restituiti all'imputato, dopo la sentenza del giudice del tribunale di Nocera Inferiore.