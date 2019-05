Giovedì 30 Maggio 2019, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il bando Fermenti ha messo a disposizione quasi 20 milioni di euro per finanziare idee e progetti dei giovani. Per dare anche delle risposte concrete a quelle che sono i loro bisogni». Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Vincenzo Spadafora prima di prender parte a un convegno su giovani e istituzioni svoltosi questa mattina all'Università degli Studi di Salerno.«La politica deve dare l'esempio sia nei linguaggi che nelle parole. E questo purtroppo è un periodo in cui la politica non dà grande prova di se, soprattutto per tante espressioni, tante cose che dice. Ma deve dare risposta anche nei fatti. Ed è per questo che oggi parliamo di un progetto importante».