Fermi davanti alla villetta la residente li mette in fuga

Due sconosciuti stazionano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni, cittadina chiama carabinieri e li fa fuggire. Potrebbe essere stato sventato uno o più furti, giorni fa, a Nocera Superiore, nei pressi della zona di Porta Romana, dopo che una donna aveva notato una Fiat grigia con targhe coperte, con a bordo due uomini. «Stazionavano all’esterno di una villetta con motore acceso», ha raccontato la donna sui social. L’auto era poi fuggita, dopo che la stessa aveva attivato i fari abbaglianti. Sul posto erano giunti i carabinieri, poi, dietro segnalazione, che avevano effettuato una serie di controlli in zona e presso strade limitrofe. La stessa auto era stata vista anche giorni fa, da altre persone. La segnalazione si aggiunge a quelle che qualche settimana fa i cittadini avevano condiviso tra loro, in relazione ad una serie di furti commessi in diversi appartamenti della periferia. Episodi denunciati ai carabinieri della stazione. Al punto che qualche residente, spazientito e impaurito, aveva lanciato persino l’idea di istituire delle ronde notturne. La zona periferica di Nocera Superiore si conferma, al di là del numero di episodi, luogo sensibile per gruppi di malviventi che in passato erano riusciti a depredare diverse abitazioni. Lo stesso era accaduto nella vicina Nocera Inferiore, al confine tra i due comuni dell’Agro nocerino. L’attenzione resta alta, da parte di residenti e forze dell’ordine.