Caselle in Pittari ha conferito al cittadinanza onoraria all’ing., originario del piccolo Comune del Golfo di Policastro e padre, tra l’altro, dell’indimenticata F40. Domenica il consiglio straordinario di Caselle con in testa il primo cittadinoha assegnato al professionista questo nuovo riconoscimento dopo che negli anni scorsi già gli erano state affidate le chiavi della città.«E’ con un orgoglio- ha detto il sindaco – che conferisco la cittadinanza onoraria ad un illustre figlio della nostra comunità per averla onorata in italia e nel mondo». Sono state ripercorse così le origini di Materazzi, il sindaco ha fatto memoria della straordinaria figura della madre e l’ingegnere ha raccontato le sue scorribande poco comprese per le strade di caselle con il primo go kart che gli aprì occhi e cuore verso il mondo dell’automobilismo. Umile e alla mano come sempre Materazzi si è schernito ho fatto solo il mio alvoro, cont anta passione ha detto poi, sollecittato non ha potuto non commentare in maniera critica l’attuale situazione della Ferrari regalando con poche e precise parole una lezione valida per tutti. «Il problema è che oggi in italia - ha detto- è stata abolita la meritocrazia in favore della mediocrazia».