Questa data l’aspettava da mesi e, come tutte le adolescenti, aveva speso settimane per scegliere l’abito giusto e la location dove avrebbe dovuto brindare e ballare fino a tardi in compagnia degli amici. Tutto rinviato per colpa del virus , naturalmente. Ma non tutto è perduto. Perché, figlia dei colleghi giornalisti di Telediocesi Concita De Luca e Paolo Romano, che oggi, è riuscita comunque a celebrare il rito dello «stappo». Come? Grazie alla piattaforma Google Meet. E così ieri sera è salita in terrazza e, sullo sfondo di un cielo stellato , ha stappato la sua bottiglia in collegamento con tutte le persone più care.Non potendo, per ora, farle un regalo, le amiche hanno voluto dedicarle un pensiero particolare. «Emmina tu sei tanto speciale da prendere le mie paure e farle tue e sai farmi ridere in ogni momento. Ti ringrazio di esserci perché con te è tutto più bello», scrive Mara De Martino, mentre Elisa Caramuta, l’amica incontrata all’asilo nido e mai più abbandonata, dice: «Auguri alla ragazza che mi ha accompagnato per tutta l’infanzia, con cui ho passato i giorni a vedere i film di Barbie, con cui ho trascorso le estati a giocare, a fare le sirene, con la quale ho passato alcuni dei momenti più divertenti della mia vita e senza la quale non sarei quella che sono adesso». La lontananza forzata, sembra aver cementato i rapporti, in particolare quelli tra i giovanissimi: «Che dire, è arrivato anche il tuo giorno. Ovviamente non c’è bisogno di dire che sei come una sorella, sei la parte migliore di me, quella razionale che mi aiuta nei momenti di difficoltà, che con un piccolo gesto riesce sempre a farmi sorridere. Queste sono solo poche parole – dice Michela Cosentino, la sua compagna di banco fin dalle elementari – perché per scrivere tutto quello che penso di te ci vorrebbero pagine e pagine. Spero che saremo per sempre così, ti voglio bene Memolina».Per Alessandra D’Elia, «Emma è una persona straordinaria e un’amica difficile da trovare. È molto schietta nel dare consigli e anche un’ottima ascoltatrice e compagna di risate, semplicemente una delle persone più buone che conosca». E tra il gruppo delle migliori amiche per sempre, non poteva mancare Federica Iovanna: «Auguri a te che sei il mio punto di riferimento da quando avevamo sei anni. Nonostante il tempo passato è ancora tutto come prima. Abbiamo riso e pianto insieme e anche se oggi non sono con te, ti auguro da lontano tutto il bene del mondo, perché te lo meriti». E oggi, dopo lo stappo serale, un menù speciale in famiglia con tanto di torta Sacher.