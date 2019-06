CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Giugno 2019, 07:00

Il re delle fritture ora è diventato l'eroe dei tre mondi. Perché Franco Alfieri, ras deluchiano del Cilento, con la vittoria a Paestum ha il singolare primato di aver amministrato tre comuni. Prima Torchiara, il paese natio, per ben quattro mandati; poi la discesa verso il mare, ad Agropoli, per altri due mandati e ora, con una virata verso nord-owest, passa ad amministrare Capaccio-Paestum. E chissà dove vuole arrivare. In mezzo i veleni per quella battuta sulle fritture di pesce di De Luca che lo innalza ad eroe del clientelismo, due tentate scalate al Parlamento, il ruolo di consigliere del governatore e, alla vigilia di queste amministrative, un'inchiesta della Dda che lo indaga per voto di scambio politico mafioso. Finito? Macché: domenica notte per festeggiare la sua vittoria sette autoambulanze solcano le strade di Capaccio-Paestum a sirene spiegate. Ma non è solo il trionfo del trash perché quei mezzi sono riconducibili a un imprenditore del luogo che è appena stato condannato in Cassazione per estorsione con l'aggravante dell'associazione camorristica. Si tratta di Roberto Squecco e la sua consorte è appena stata eletta consigliere comunale proprio nella coalizione di Alfieri. «Non c'entro nulla, lo giuro. Non ero presente», frigna ora il sindaco tris quando le immagini del corteo hanno fatto ormai il giro del web.