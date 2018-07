Martedì 31 Luglio 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2018 07:59

EBOLI - Festa truffa in riva al mare, beffati un centinaio di ragazzi minorenni. Era tutto pronto per la serata sotto le stelle. Luci, musica e fiumi di alcool. Il sogno di tanti ragazzi, però, è svanito nel nulla.Teatro della beffa, la marina di Campolongo. In tanti avevano comprato il biglietto per partecipare all’evento. In tanti assaporavano già la musica tra la spiaggia e la rotonda in un noto lido ebolitano. Qualche ragazzo aveva pensato anche di portarsi il costume, per un bagno a mezzanotte. Ma la notte sotto le stelle si è trasformata in una beffa cocente. Alla vigilia dell’evento è arrivato il colpo di scena. Gli organizzatori hanno annullato la festa. Il motivo? Un lutto improvviso. Sarebbe morto lo zio di uno degli organizzatori. Dopo lo sgomento e le condoglianze, in molti hanno iniziato a insospettirsi. Sullo zio morto, infatti, non c’erano manifesti funebri in città. La ricerca è proseguita sul web. Nessun riscontro nemmeno qui. In assenza della prova murale o della conferma su internet, sono iniziati i cattivi pensieri.Archiviato il lutto, a colpire i ragazzi è stato soprattutto il mancato rimborso del biglietto. Chi ha chiesto i soldi indietro non li ha avuti. In molti si sono sentiti rispondere: «Tranquilli, conservate il ticket, stiamo organizzando un altro evento». Stesso lido, stesso mare. Data incerta, balla colossale. Solo una sparuta minoranza, negli ultimi giorni, ha recuperato qualche euro, metà biglietto.