«Presenterò un'interrogazione al Ministro dell'Interno, Lamorgese, per chiedere lo scioglimento del Comune di Avellino. L'indecoroso spettacolo offerto dal sindaco Festa è inaccettabile oltre che gravissimo nella situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo». Lo afferma Gigi Casciello, deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell'Associazione Voce Libera.

«Ricordo, testualmente, che stante il suo carattere del tutto straordinario ed eccezionale, lo scioglimento dei consigli comunali può essere disposto per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, ipotesi quest'ultima che, concernendo la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, resta di competenza degli organi dello Stato - prosegue Casciello -. Per questo il Viminale dovrà muoversi. Rattrista e sconcerta che una città come Avellino si ritrovi guidata da un sindaco irresponsabile che si mette a capo di un assembramento illegale, in piena emergenza Covid che proprio in Irpinia ha colpito duramente, improvvisandosi capo ultrà e lanciando tra l'altro messaggi di odio territoriale che ne confermano la totale inadeguatezza al ruolo», conclude l'onorevole Casciello.

