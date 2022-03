Festa della Donna, il Cilento Outlet ospita l'arte contemponoranea

Per la Festa della Donna, Cilento Outlet, apre le sue porte alle celebrazioni dal 4 all’8 Marzo, esaltando il ruolo della donna, la sua centralità, la ricerca della valorizzazione umana e professionale del mondo femminile. In quest’ottica Cilento Outlet ha promosso, nella propria location, una manifestazione artistica nella settimana che precede l’8 Marzo. Contesto ideale dell’evento: Fornace Falcone all’interno di Cilento Outlet, sede di un network artistico e culturale in cui trovano ospitalità le opere dei principali esponenti dell’arte contemporanea internazionale.

Non a caso Cilento Outlet ha inteso riservare una parte dei suoi spazi all’Arte, con un percorso espositivo che sarà visitabile all’interno di Fornace Falcone. E’ qui che si apre la mostra di acquerelli su pagine del giornale dal titolo (in) Prima le Donne di Roberto Russo. Troppo spesso le donne finiscono sui giornali come vittime della violenza di genere. In occasione dell’8 Marzo il giornalista-artista Roberto Russo sovverte questa triste narrazione e, attraverso i colori dell’acquerello, imprime sulle pagine del giornale ritratti che celebrano l’universo femminile, in una sorta di originale catarsi creativa. La personale “(in) Prima le Donne” dal 4 all’8 marzo 2022, alle Fornace Falcone – Cilento Outlet di Eboli.

Come spiega Felicita Merlino, Direttrice di Cilento Outlet: «Questo appuntamento intende esaltare il nostro impegno su un tema fondamentale come quello di contrastare anche culturalmente la violenza sulle donne. Attraverso l’arte – aggiunge Merlino – contiamo di parlare ai nostri visitatori e di coinvolgerli, veicolando loro un messaggio forte e chiaro che rispecchia i valori in cui crediamo: la parità tra i generi, la centralità del ruolo della donna nella nostra società, la capacità di dialogo e di ascolto, la possibilità di continuare a cogliere le emozioni e le suggestioni che l’Arte ci offre quotidianamente. Intendiamo quindi proseguire sulla strada della promozione dell’Arte e della Cultura, con questa e anche altre iniziative che caratterizzino sempre più l’originalità di Cilento Outlet come esclusivo polo di attrazione sociale e territoriale, luogo di aggregazione per famiglie, donne, uomini e persone di tutte le età».