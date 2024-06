Nel 1799 l'onda della Rivoluzione francese si propagò fino al Sud Italia e a Napoli, la capitale. Il popolo di Altavilla Silentina si unì ai giacobini partenopei e, nella piazza principale, si eresse l'albero della libertà e fu proclamata la repubblica. Intanto, da Eboli, un gruppo di sanfedisti, controrivoluzionari, cominciò a colpire il paese con i cannoni tanto che gli altavillesi si rifugiarono nella chiesa di Antonio di Padova, vestirono la statua del Santo con sciabola, giberna, schioppo e cappello a due punte e la portarono in piazza tra l'ironia dei nemici.

Fu in quel momento che il cannone del capo sanfedista si spezzò in tredici parti. Tredici come il giorno di Sant'Antonio, celebrato dalla Chiesa a giugno, giovedì prossimo. Da allora, per l'occasione, gli altavillesi preparano tredici cente, ex voto a forma di barche di cera che i devoti portano in spalla in processione.

Il programma

Quest'anno, il 13 giugno, le cente saranno accolte al convento di San Francesco alle 7 e, dopo la messa delle 7.30, avrà inizio la processione del Santo con animazione musicale del concerto bandistico Vincenzo Bellini di Altavilla-Magliano. Alle 12, tra fuochi d'artificio, il saluto delle cente al Santo in piazza Umberto I. Già ieri è stata presentata la Centa della Fratellanza, tema di quest'anno; mercoledì 12 appuntamento con il Festival delle cente; sabato 15 e domenica 16 si proseguirà con il Palio delle cente. I rappresentanti delle cinque frazioni del paese correranno, con le sculture di candele e cartapesta sulle spalle, per assicurarsi il drappo di Sant'Antonio.



Martedì 11 giugno, alle 21.30, sempre in piazza Umberto I, rappresentazione storica del miracolo di Sant'Antonio. Grande festa anche al Santuario di San Francesco e Sant'Antonio di Cava de' Tirreni: alle 21 di mercoledì la Gioventù francescana inaugurerà una mostra fotografica sul Santo e la festa e, mezzora dopo, avranno inizio tammuriata e degustazione di specialità tipiche. Il 13 celebrazioni per l'intera giornata fino alle 19 quando il vescovo Andrea Ripa, segretario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, celebrerà messa. Al termine il tradizionale lancio del grande incensiere chiamato “botafumeiro”. Alle 21 il concerto del violinista Felice D'Amico. La processione, animata dalla banda “Città di Cava de' Tirreni”, avrà inizio alle 19.30.

E ancora, alle 20 di sabato 22 giugno, la “Tarantella di gioia” di “Napoli in... coro” e, domenica 23 giugno, alle 21, il concerto dei Gen Rosso e, alle 22.30, nel giardino del convento, lo spettacolo di fuochi, curato da Matteo e Gerardo Buonfiglio. A Polla la festa di Sant'Antuniello si celebra anche con spettacoli per bambini: stasera la prima edizione di “Polla magica” con tanti artisti di strada. Mercoledì si rinnoverà la fiaccolata organizzata dall'associazione dedicata al Santo. Le vie e le piazze del paese saranno animate dagli sbandieratori di Cava. Al termine della messa delle 19, nel Santuario di Sant'Antonio, lungo le scalinate del tempio sarà allestita un'infiorata curata da frà Carlo Basile. Sarà possibile ammirare l'opera fino all'uscita della processione, alle 18 del 13 giugno, giornata che avrà inizio con la celebrazione presieduta dal vescovo De Luca e si concluderà con i fuochi delle 21.30. Il 13, a Montesano sulla Marcellana, nell'ambito della festa di Sant'Antonio dei Cappuccini, alle 18.30 monsignor De Luca celebrerà la messa. Alle 21, si terrà la riffa di animali e la serata danzante con -“Ananche Music Live”.

A Gaiano di Fisciano, alle 20 del 14 giugno, “Cori in festa 2024” nella chiesa di San Martino. Il giorno successivo, alle 20.30, concerto di don Michele Pecoraro e della “St. Louis Band”; infine, alle 22 di domenica 16, concerto della banda “Città di Fisciano”. A Caggiano, alle 11.45 del 13, la processione con la deposizione di un giglio ai piedi della statua del Santo e l'animazione della banda "San Gerardo Maiella" di Caposele. Alle 21.30 il concerto della cover band “Pooh per sempre” in piazza Lago; alle 23.45 lo spettacolo di fuochi d'artificio. Nella parrocchia Sant'Antonio di Pontecagnano, alle 11 del 13 giugno, la celebrazione con la benedizione di mamme e bambini; alle 21 lo spettacolo della scuola di ballo con i ragazzi di Casa Sanremo 2024. L'evento è curato da Max e Stefania Citro.